Son günlerdeki koronavirüs vaka sayılarındaki artışın ardından 44 şehir ile birlikte 3 büyükşehirde de maske takma zorunluluğu getirildi. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da maske takma zorunluluğu var mı? İşte Maske takma zorunluluğu olan iller...

İSTANBUL, ANKARA, BURSA'DA MASKE TAKMA ZORUNLU MU?

Son dakika... İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu olduğunu bildirdi.

Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıklandı.

MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN İLLER HANGİLERİ

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kuralımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maskei yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." dedi.

İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller;

Adıyaman

Afyonkarahisar

Amasya

Ankara

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bolu

Burdur

Bursa

Denizli

Düzce

Elazığ

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Iğdır

Isparta

İstanbul

Kahramanmaraş

Karabük

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Mardin

Muğla

Muş

Nevşehir

Osmaniye

Sakarya

Siirt

Sivas

Şırnak

Tunceli

Uşak

Zonguldak

Diyarbakır

Erzurum

Kayseri

Rize

Şanlıurfa