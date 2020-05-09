Bugün Ramazan ayının 16. orucu tutuluyor. Oruç tutan kişiler yavaş yavaş iftara hazırlanırken bir yandan da "iftara ne kadar kaldı" sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından daha önce Ramazan İmsakiyesi yayınlanmıştı. Siz de haberin devamında İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin iftar saatlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca sahur vakitleri bilgileride yer almaktadır.

TIKLAYINIZ: İMSAKİYE 2020

İSTANBUL İFTAR VAKTİ, SAATİ 2020

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:29 06:04 13:07 16:55 20:00 21:29 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:27 06:03 13:07 16:55 20:01 21:31 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:25 06:02 13:07 16:55 20:02 21:32 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:23 06:00 13:07 16:56 20:03 21:33 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:22 05:59 13:07 16:56 20:04 21:35 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:20 05:58 13:06 16:56 20:05 21:36 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:18 05:56 13:06 16:57 20:06 21:38 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:16 05:55 13:06 16:57 20:07 21:39 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:14 05:54 13:06 16:57 20:09 21:41 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:13 05:52 13:06 16:57 20:10 21:43 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:11 05:51 13:06 16:58 20:11 21:44 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:09 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:07 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 04:06 05:48 13:06 16:59 20:14 21:49 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 04:04 05:46 13:06 16:59 20:15 21:50 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 04:01 05:44 13:06 16:59 20:17 21:53 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:59 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:56 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:56 05:41 13:05 17:00 20:20 21:58 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:54 05:40 13:05 17:01 20:21 21:59 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:53 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:02 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:50 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:47 05:36 13:06 17:02 20:26 22:07 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:09 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:43 05:33 13:06 17:03 20:28 22:11 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:41 05:32 13:06 17:03 20:29 22:12



İFTAR VAKTİ OKUNACAK DUALAR

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;

-“ Üç kimsenin duası reddolunmaz” iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve” izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim” diye yemin eder.''

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması taktir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bu günde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru!

GÜNÜN AYETİ

Allah'a ve Elçisi'ne inanın ve O'nun size emanet olarak tevdi ettiği şeylerden başkaları için harcayın; çünkü sizden imana eren ve (Allah yolunda) sınırsızca harcayanlar büyük bir mükafat göreceklerdir.

Hadid, 7

GÜNÜN HADİSİ

"Misafir, sofrada bulunduğu müddetçe, melekler, ev sahibine dua eder."

Taberani