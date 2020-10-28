Bugün Muharrem ayının ilk günü ve ilk oruç bugün tutuldu. Oruç tutan kişiler İstanbul Ankara İzmir akşam ezanı saat kaçta? İftar saat kaçta yapılacak? Sorularının yanıtını arıyorlar. Akşam ezanının okunması ile beraber iftar yapılacak. İşte 28 Ekim akşam ezanı saatleri

İSTANBUL AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

ANKARA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

İZMİR AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?