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İstanbul AKM'nin sahne mekaniği ihalesi döviz cinsinden yapılacak

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeniden inşası kapsamında yapılacak sahne mekaniği ve profesyonel sistemleri ihalelerinde yabancı para cinsinden teklif verilebilecek.

02.11.2019 - 10:43 | Güncelleme: AAİş-Yaşam
AKM

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeniden inşası kapsamında yapılacak sahne mekaniği ve profesyonel sistemleri ihalelerinde yabancı para cinsinden teklif verilebilecek.

Kamu İhale Kurumunun "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak kaydıyla, İstanbul AKM'nin yeniden inşası kapsamında gerçekleştirilecek sahne mekaniği ve profesyonel sistemleri ihalelerinde teklifler yabancı para birimleri cinsinden verilebilecek. Ayrıca sözleşmeye konu işlere dair ödemelerde yabancı para birimleri kullanılabilecek.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar ile kamu özel iş birliği projeleri kapsamında yapılan işlere ilişkin iş deneyim belgesi başvurularında, sunulacak sözleşmenin noter onaylı olması gerekmeyecek.

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