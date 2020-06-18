İstanbul Adliyesindeki tüketici mahkemesi çalışanında Kovid-19 tespit edildi

AA

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın birinci katında bulunan 6. Tüketici Mahkemesi kaleminde çalışan bir erkek memurun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hastalığı taşıdığına dair bir belirti göstermeyen memurun durumunun öğrenilmesi üzerine mahkemenin 2 hakimi ve tüm kalem personeli idari izne çıkarıldı. Hakimler ve memurların evlerinde kendilerini izole edecekleri öğrenildi.

Bu arada, hakimlerin odası, duruşma salonu ve mahkeme kalemi dezenfekte edildi.

Ayrıca mahkemenin duruşma salonu ve kaleminin kapısına, "Kovid19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır." duyurusu asıldı.

Öte yandan, kontrollü sosyal yaşama geçişin ardından duruşmaların başladığı ve kapısında kuyrukların oluştuğu İstanbul Adliyesinde bugün yoğunluğun azalmaya başladığı görüldü.

Adliye girişindeki güvenlik görevlileri ve memurlar, megafonla duyuru yaparak, vatandaşların kontrollü şekilde binaya girmelerini sağlıyor.

,Başak Akbulut Yazar