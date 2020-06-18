İstanbul Adliyesi'ndeki tüketici mahkemesi karantinaya alındı

AA

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 1. katında bulunan 6. Tüketici Mahkemesi kaleminde çalışan bir erkek memurun covid-19 testi pozitif çıktı.Memurun hastalık taşıdığına dair bir belirti göstermediği ancak durumun öğrenilmesi üzerine bu sabah mahkemenin iki hakimi ve tüm kalem personeli idari izne çıkartıldı.Hakimler ve memurların evlerinde kendilerini izole edecekleri öğrenilirken, hakimlerin odası, duruşma salonu ve mahkeme kalemi dezenfekte edildi.Ayrıca mahkemenin duruşma salonu ve kaleminin kapısına, "Covid19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır" duyurusu asıldı.Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere verilen aranın sona ermesiyle birlikte son günlerde girişlerinde uzun vatandaş kuyrukları oluşan İstanbul Adliyesi'nde bugün yoğunluğun azalmaya başladığı görüldü.Adliye girişindeki güvenlik görevlileri ve memurların megafonla duyuru yaparak, vatandaşların kontrollü bir şekilde binaya girişleri sağladıkları gözlendi.