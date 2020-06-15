Virüsle ilgili alınan tedbirler kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere 15 Haziran'a kadar ara verilen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, aranın bitmesinin ardından bugün tüm birimleriyle kapılarını vatandaşlara açtı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, normalleşmeye rağmen salgın tehlikesinin henüz geçmemiş olması nedeniyle, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlayacak düzenlemeler gerçekleştirdi.- Adliyedeki düzenlemelerMaskesiz vatandaşların alınmadığı adliye binası C girişi önüne, isteyen vatandaşların bir liraya maske alabilmeleri için İş Yurtları Kurumu'na ait maske satış noktası kuruldu. Adliye giriş kapılarına sosyal mesafe kurallarını hatırlatan uyarılar asıldı. Zeminlere, vatandaşların giriş sırasında beklemeleri için sosyal mesafeye uygun işaretleyici etiketler yapıştırıldı.Otopsi işlemlerine giden araçların içleri, adliye içindeki asansörler ve lavabolar dezenfekte edildi. Yürüyen merdivenler tek taraflı çalışır hale getirildi. Dezenfekte işlemlerinin sıklıkla yapılacağı belirtiliyor.Adliyede mahkeme ön bürolarda ara bölmeler yapıldı, icra mahkemeleri önüne, memurların, vatandaşların icra dairesi odasına girmeden işlemlerini yapabileceği birer platform kuruldu. Bina içi klima sistemi kapatıldı, dışarıyı gören pencereler açılarak sabitlendi. Havalandırma sistemi dışarıdaki temiz havayı içeriye verecek şekilde ayarlandı.- Duruşma salonlarında herkes maskeli olacakMahkeme salonları da dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildi. Salonların önlerine el dezenfektan cihazları takıldı. Hakim, savcı, avukat, memur ve vatandaşların tamamının maskeli olarak bulunacağı duruşma salonlarında izleyici oturum bölgesi birer boşluk bırakılacak şekilde işaretlendi.Ayrıca mahkeme kalem odalarının kapılarına da içeriye girişleri kısıtlamak için kırmızı şerit çekildi.- Bugün başlayan yoğunlukBu düzenlemelerin yapıldığı İstanbul Adliyesi'nde, adli süreçte normalleşmenin başladığı bugün itibarıyla yoğunluk yaşandı. Adliyeye gelen vatandaşlar kapılardan maskeyle ve sosyal mesafe kurallarına uyarak içeri girdi. Güvenlik görevlilerince adliyeye giren vatandaşların her birinin ateşi ölçülürken, isteyene dezenfektan sıkıldı.Adliyenin, ertelenen duruşmaların başlayacağı yarın daha yoğun olması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!