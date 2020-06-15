İstanbul Adliyesi'nde "normalleşme" kalabalığı

AA

Virüsle ilgili alınan tedbirler kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere 15 Haziran'a kadar ara verilen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, aranın bitmesinin ardından bugün tüm birimleriyle kapılarını vatandaşlara açtı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, normalleşmeye rağmen salgın tehlikesinin henüz geçmemiş olması nedeniyle, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlayacak düzenlemeler gerçekleştirdi.- Adliyedeki düzenlemelerMaskesiz vatandaşların alınmadığı adliye binası C girişi önüne, isteyen vatandaşların bir liraya maske alabilmeleri için İş Yurtları Kurumu'na ait maske satış noktası kuruldu. Adliye giriş kapılarına sosyal mesafe kurallarını hatırlatan uyarılar asıldı. Zeminlere, vatandaşların giriş sırasında beklemeleri için sosyal mesafeye uygun işaretleyici etiketler yapıştırıldı.Otopsi işlemlerine giden araçların içleri, adliye içindeki asansörler ve lavabolar dezenfekte edildi. Yürüyen merdivenler tek taraflı çalışır hale getirildi. Dezenfekte işlemlerinin sıklıkla yapılacağı belirtiliyor.Adliyede mahkeme ön bürolarda ara bölmeler yapıldı, icra mahkemeleri önüne, memurların, vatandaşların icra dairesi odasına girmeden işlemlerini yapabileceği birer platform kuruldu. Bina içi klima sistemi kapatıldı, dışarıyı gören pencereler açılarak sabitlendi. Havalandırma sistemi dışarıdaki temiz havayı içeriye verecek şekilde ayarlandı.- Duruşma salonlarında herkes maskeli olacakMahkeme salonları da dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildi. Salonların önlerine el dezenfektan cihazları takıldı. Hakim, savcı, avukat, memur ve vatandaşların tamamının maskeli olarak bulunacağı duruşma salonlarında izleyici oturum bölgesi birer boşluk bırakılacak şekilde işaretlendi.Ayrıca mahkeme kalem odalarının kapılarına da içeriye girişleri kısıtlamak için kırmızı şerit çekildi.- Bugün başlayan yoğunlukBu düzenlemelerin yapıldığı İstanbul Adliyesi'nde, adli süreçte normalleşmenin başladığı bugün itibarıyla yoğunluk yaşandı. Adliyeye gelen vatandaşlar kapılardan maskeyle ve sosyal mesafe kurallarına uyarak içeri girdi. Güvenlik görevlilerince adliyeye giren vatandaşların her birinin ateşi ölçülürken, isteyene dezenfektan sıkıldı.Adliyenin, ertelenen duruşmaların başlayacağı yarın daha yoğun olması bekleniyor.