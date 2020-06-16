İstanbul adliyelerinde yoğunluk

İstanbul Adliyesi D girişinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi yönünde sık sık uyarılarda bulunuldu.
Girişlerde maske denetimi yapılıp ateş ölçülürken, çeşitli noktalara dezenfektanlar yerleştirildi.
Duruşmaların genellikle salı ve perşembe günleri yapılması nedeniyle duruşma salonları önünde de kalabalık oluşurken, İcra Müdürlükleri ve ön bürolarda da sorgulama yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.
- Anadolu Adliyesi'nde izleyiciler geri gönderiliyor
Anadolu Adliyesi'nde de vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemlenirken, maskesi olmayan vatandaşlar maske satış noktasına yönlendirildi.
Duruşmalara izleyici olarak girmek isteyen bazı vatandaşların ise görevlilerce uyarılarak geri gönderildiği görüldü.
Adliye girişinde oluşan yoğunlukta bazı vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığını fark eden görevliler, gerekli uyarıları yaptı.
Başsavcılıkça, virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında, duruşma salonlarında koltuklar arasında boşluk bırakılmasına yönelik yazı asılırken, adliye içerisinde bir çok noktaya uyarı levhaları konuldu ve el dezenfektanları yerleştirildi.
Asansör kapılarına da 4 kişiden fazla binilmemesi yönünde uyarı asıldı.
- Bakırköy Adliyesi'nde ''maske takın'' anonsları
Bakırköy Adalet Sarayı’nda güvenlik görevlileri, kuyrukta bekleyen vatandaşların ateşlerini ölçtü.
Öte yandan adliyeye giriş yapan kişilerin el dezenfektan kullanmaları için uyarılarda bulunulduğu gözlemdi.
Baro odalarına avukatlar tek tek alınırken, baronun kurduğu stantlarda avukatlara maske veriliyor. Öte yandan ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde duruşmalar görülmeye başlandı.
Vatandaşlar belirli aralıklarla salon önünde beklerken, salonlara taraflar dışında izleyici alınmadı.
Bakırköy Adliyesi'nde de sosyal mesafe ve maske anonsları yapılırken duruşma salonlarındaki koltuklara birer boşluk bırakılarak oturulması yönünde uyarı yazıları da yerleştirildi.
,Melike Gallenkuş,Ali Cevahir Aktürk,Başak Akbulut Yazar
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!