İstanbul'un Kartal ilçesi açıklarındaki demir bölgesinde bulunan İbrahim Şimşek adlı kargo gemisinde yangın çıktı.

İhbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

110 metre boyundaki gemide çıkan yangına müdahale edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.