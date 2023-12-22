İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel'in haberine göre; İstanbul’da hafta sonu yağışlar geçiş şeklinde, uzun süreli olmayacak fakat Anadolu ve özellikle Doğu bölgelerde hafta sonu her iki günde de kuvvetli kar bekleniyor. Kayseri-Sivas-Erzincan-Kars boyunca, çevre merkezler de dahil (Karadeniz’in iç kesimleri) kar yağışı hayatı etkileyecek miktarda olacak.

İstanbul’da ise bu yağışlı sistemde kar yağışı ihtimali görünmüyor, ancak bu kış beklentilerin üstünde yağışlı geçebilir. En azından uzun vadeli tahminlerde sert bir ocak ayı geçirme ihtimalimiz var.