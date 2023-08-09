Bakan Özhaseki açıkladı: İstanbul'a özel deprem yasası geliyor! İşte deprem yasası maddeleri...
İstanbul için özel deprem yasası maddeleri araştırılmaya başlandı. İstanbul'un kentsel dönüşümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'a özel deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. 39 ilçede 188 yerde 165 bin civarında konutun yenileme çalışmalarının ettiğini ifade eden Özhaseki, 4 aşamalı planlarının bulunduğunu duyurdu. İşte İstanbul için deprem yasası maddeleri hakkında merak edilenler...
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İstanbul'a özel deprem yasası maddeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depreminin ardından olası İstanbul depremi konusu gündemde yer aldı. Bakan Özhaseki, İstanbul'a özel bir yasal düzenleme yapılmasını hedefledikleri dile getirdi. İşte İstanbul için özel deprem yasası maddelerine ilişkin detaylar...
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DEPREM YASASI NEDİR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul için deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.
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İSTANBUL İÇİN DEPREM YASASI MADDELERİ NELER?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "İstanbul’da 39 ilçe belediyemizi gerekse büyükşehir belediyemizi davet ederek toplantıya başladık. 4 aşamalı planımız var. Birincisi zaten devam eden bir kentsel dönüşüm çalışması var. 39 ilçemizde 188 yerde kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Şu anda 165 bin civarında konutun yenileme çalışmaları devam ediyor.
İkinci aşamada rezerv konut alanları belirledik. Bu alanlarda 350 bin konuta kadar yeni sağlam, güvenilir konutlar yapabileceğiz. Çevrede en riskli olan yapıları yeni yerlere taşıyarak depreme hazırlığın ikinci adımını atmış olacağız diye düşünüyorum.
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Üçüncüsü de seçim öncesinde açıklanan asla bir seçim vaadi olmayan bir başka kampanyamız var o da ‘Yarısı Bizden’ kampanyası. Bakanlığımıza müracaat eden insan sayısı 1 milyon 20 bin. Bina içerisinde tek tek müracaatlar var ama yüzde 100 kendi içerisinde anlaşma sağlanmış bina sayısı 14 bin civarında. Onlar bizim için sorunsuz, vatandaşın tamamı bir araya gelmişler, anlaşmışlar.
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“İSTANBUL İÇİN ÖZEL YASA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”
Bakan Özhaseki, “14 bin binanın bağımsız birim olarak karşılığı 71 bin civarında. Dördüncü aşamada düşündüğümüz İstanbul için özel yasa çıkarmayı hesaplıyoruz. 11 yıldır devam eden İstanbul’daki kentsel dönüşüm işinde ne tür engellerle karşılaşmışsak bunları bertaraf edecek tedbirleri alıp yasayı çıkarmak istiyoruz.
Bakanlığımız liderliğinde başlayan toplantıya bütün belediyelerimizi davet ettik. 39 ilçemizde büyük bir çoğunluğu geliyor, büyükşehir de katılıyor. Bizim bir çalışmamız var. İstanbul’da bu işe gönül vermek isteyen kim varsa söylesin bir yol haritasını netleştirelim. İstanbul için özel yasa çıkarıp bir an önce başlayalım.
Belediyelerimiz hangi bölgeler riskli ise başlayabilecekleri yeri hesaplayıp vatandaşla görüşmeleri sürdürmeleri gerekiyor. Vatandaş eğer vatandaş razı olmazsa gerçekten yapılacak çok bir şey kalmıyor.
Türkiye bir deprem ülkesidir. Topraklarımızın yüzde 66’sı nüfusumuzun yüzde 71’i birinci ve ikinci deprem bölgelerinde yaşıyor. Yarın Kahramanmaraş’tayız 10 bin civarında konutun temelini atıyoruz. 319 bin konutu 1 sene içerisinde bitirip hak sahiplerine dağıtmayı planlıyoruz.” dedi.
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“YERİNDE DÖNÜŞÜM İÇİN HER KONUTA 500 BİN TL HİBE”
Mehmet Özhaseki, “Yeni bir çalışma daha başlattık. Rezerv alanlar şehir dışında kalıyor. Şehir merkezlerinde yıkılan yerlerde bir boşluk, toz toprak deryası karşılıyor. Yıkımlar hala devam ediyor orada inşaatlaşma başlamadı. O bölgelerin zemin etütlerini yaptık. Merkezleri bir an önce canlandırmamız gerekiyor.
Yerinde Dönüşüm için her konut içi 500 bin TL hibe yardımında bulunuyoruz. 800 bin TL’ye kadar kendilerine kredi vereceğiz.
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"İŞ YERLERİ İÇİN KREDİLER HİBELER BAŞLATTIK"
İş yerleri için yeni krediler hibeler başlattık. Müthiş rağbet oldu. Bugün müracaat 162 bin 500 civarındaydı. Yeni bir istihdam alanı oluşacak diye düşünüyoruz. Yerel mimari özellikleri ön plana çıkacak diye düşünüyoruz. Tasarıda yapılacak düzenlemelerle idari mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı veremeyecek." Ifadelerini kullandı.