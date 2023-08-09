“İSTANBUL İÇİN ÖZEL YASA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

Bakan Özhaseki, “14 bin binanın bağımsız birim olarak karşılığı 71 bin civarında. Dördüncü aşamada düşündüğümüz İstanbul için özel yasa çıkarmayı hesaplıyoruz. 11 yıldır devam eden İstanbul’daki kentsel dönüşüm işinde ne tür engellerle karşılaşmışsak bunları bertaraf edecek tedbirleri alıp yasayı çıkarmak istiyoruz.

Bakanlığımız liderliğinde başlayan toplantıya bütün belediyelerimizi davet ettik. 39 ilçemizde büyük bir çoğunluğu geliyor, büyükşehir de katılıyor. Bizim bir çalışmamız var. İstanbul’da bu işe gönül vermek isteyen kim varsa söylesin bir yol haritasını netleştirelim. İstanbul için özel yasa çıkarıp bir an önce başlayalım.

Belediyelerimiz hangi bölgeler riskli ise başlayabilecekleri yeri hesaplayıp vatandaşla görüşmeleri sürdürmeleri gerekiyor. Vatandaş eğer vatandaş razı olmazsa gerçekten yapılacak çok bir şey kalmıyor.

Türkiye bir deprem ülkesidir. Topraklarımızın yüzde 66’sı nüfusumuzun yüzde 71’i birinci ve ikinci deprem bölgelerinde yaşıyor. Yarın Kahramanmaraş’tayız 10 bin civarında konutun temelini atıyoruz. 319 bin konutu 1 sene içerisinde bitirip hak sahiplerine dağıtmayı planlıyoruz.” dedi.