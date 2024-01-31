İstanbul'da kar yağışına ilişkin geçtiğimiz hafta sonu için AKOM ve Meteoroloji tarafından peş peşe uyarılar geldi ancak beklenen yağış kendisini göstermedi. İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif yağan kar, kendisini artık tamamen yağmura bıraktı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...