İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji hava durumu tahminlerine baktığım zaman İstanbul'da herhangi bir kar yağışı beklenmiyor. Yoğun kar yağışının genellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 01 Aralık Çarşamba 4 12 59 73 28 0,6 22,3 8,1 13,3 02 Aralık Perşembe 8 14 57 74 30 0,4 24,7 8,3 13,2 03 Aralık Cuma 11 17 67 77 33 -0,1 25 7,9 13,2 04 Aralık Cumartesi 11 14 72 93 27 1,6 22,8 7,3 13,1 05 Aralık Pazar 9 13 82 93 26 0 20,9 7,5 12,9