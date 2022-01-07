İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Havaların soğumasıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere yurdun birçok bölgesinde bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Merak edilen sorularla ilgili Meteoroloji'den son dakika açıklama geldi. İşte detaylar...

SİS VE PUS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'a yönelik bir kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Ancak 12 - 13 ve 14 Ocak günlerinde sıcaklıkların 4 - dereceye kadar düşmesi ve yağışların bu günlerde yer yer İstnabul'un yüksek yerlerinde hafif şiddette kar yağışı görülmesi bekleniyor.