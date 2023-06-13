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İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin çeşitli noktalarından yola çıkan kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başladı. Kente gelen kurbanlık yüklü TIR ve kamyonlar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tek tek denetlendi

Giriş: 13.06.2023 - 02:52 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'a kurbanlık hayvanlar getirilmeye başladı
AA

Kurbanlık hayvanlar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul’a getirilmeye başladı.

Kente getirilen kurbanlıklar, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Riva kavşağında oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından denetlendi.

KARACA: HAYVAN GİRİŞLERİMİZ BAŞLADI

AA'nın haberine göre; İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetimlere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurban hizmetleri tebliğinin yayınlanmasıyla beraber İstanbul'a kurbanlık hayvan giriş tarihinin belli olduğunu belirten Karaca, "13 Haziran itibarıyla girişlere izin veriyoruz. Denetim noktalarımızı oluşturduk. Hayvan pazarlarının satış ve kesim yerlerinin gerekli şartları sağlayıp sağlamadıklarını komisyonlarımız denetledikten sonra izinlendirme çalışmalarını yaptık. Hemen hemen bitmek üzere o çalışmalarımız. Şu anda hayvan girişlerimiz başladı." dedi.

Riva Hayvan Sevk Kontrol noktası, Pendik Kurna, FSM, Mehmetçik tesislerinde ilk girişlerin kontrol edildiğini anlatan Karaca, "İstanbul'un bir özelliği, Avrupa Yakası farklı bu taraf farklı. Avrupa Yakası'na geçmesi için hayvanların kan analizlerinin yapılması ve gerekli testler uygulandıktan sonra geçişlerine izin veriyoruz. Trakya'ya geçiş sertifikası olması lazım. Çalışmalarımızı İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve zabıta birimlerimizle beraber ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Valiliğimizin koordinasyonunda birlikte gerçekleştirdiğimiz bir çalışma bu." diye konuştu.

KURBAN KESECEK VATANDAŞLARA ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Karaca, kurban kesecek vatandaşlara da hatırlatmalarda bulunarak şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız kurbanlarını mutlaka izinli satış yerlerinden almalarını, izinli satış yerlerinde kesmelerini ve ehil insanlara kestirmelerini istiyoruz. Çünkü bu çok önemli. Biz denetimlerimizi sıkılaştırdık. Bu bağlamda yaklaşık 60 tır yakalandı. Burada da 750 civarında büyükbaş, 1700 civarında küçükbaş hayvan kaçak geçerken yakalandı şu ana kadar. 3 milyon lira civarında da idari para cezası uygulandı. İşlemleri devam ediyor."

Hayvanlarını satmak için Tokat Erbaa’dan İstanbul’a gelen Orhan Akgün ise "50 hayvanım var. Avcılar’a götürüyorum. 13 saattir yoldayız. Allah nasip ederse hepsini satacağız. 26 yıldır İstanbul’a geliyorum. Bir sıkıntımız yok, raporları, kan tahlillerini yaptırdık." ifadelerini kullandı.

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