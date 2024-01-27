Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıların ardından gözler İstanbul'a kar yağacak tarihe çevrildi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'a kar yağışı beklenen tarihi açıkladı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen tarih ve hava durumu tahmin raporu...