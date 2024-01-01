İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın; yurdun batısı ve iç kesimlerle Karadeniz ile Akdeniz'de sağanak yağış beklendiği bildirildi. Mega kentte, 2 Ocak salı günü sıcaklık en yüksek 15 derece olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden (13.00) itibaren sağanak beklenirken yağışın aralıklarla gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.