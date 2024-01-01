İstanbul'a kar yağacak mı? Uzman isim açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Yeni yılın gelmesiyle İstanbul'a kar yağışı beklentisi başladı. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre 2 Ocak için alarm verildi. Bir haftalık aranın ardından yurt genelinde 2 Ocak'ta sağanak yağış beklendiği öğrenildi. Yağışların geri dönmesiyle kar yağışı açıklamaları da yakından takip edilmeye başlandı. İşte, "İstanbul'a kar bekleniyor mu, ne zaman yağacak?" sorularının yanıtları hakkında detaylar...
- 1
Yağışsız geçen bir yılbaşının ardından yeni yılın ilk günü de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ocak ayına girilmesiyle beraber kar yağışı beklentileri gündeme gelmeye başladı. Konuya ilişkin uzman isimden açıklamalar geldi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, detaylar...
- 2
İSTANBUL HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın; yurdun batısı ve iç kesimlerle Karadeniz ile Akdeniz'de sağanak yağış beklendiği bildirildi. Mega kentte, 2 Ocak salı günü sıcaklık en yüksek 15 derece olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden (13.00) itibaren sağanak beklenirken yağışın aralıklarla gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.
- 3
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?
Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel X sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da kar yağışı beklentisine ilişkin paylaşımlarda bulundu. Öztel; "Kıyı merkezlerde kar görme şansımızın en yüksek olduğu ay başladı. İstatistiklerde böyle ama görünen bu ilk haftası kayıp, batıda cılız yağmur geçişleri dışında kurak.
-
- 4
Her haftası değerli, sezonu kaçırmamayı diliyoruz. 10-11 Ocak tarihine kadar mevsim normallerinin üstündeyiz. İstanbul ve Marmara için uzak tahminde görünen bir soğuk sistem var, şimdilik hepsi bu." ifadelerini kullandı.