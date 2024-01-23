İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede yaşanan düşüle birlikte başta belirttiğimiz soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı. Böylelikle merak edilen soruların cevabı da netleşmiş oldu. İşte "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun cevabı...