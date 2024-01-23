İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji 5 günlük tahminleri yayınladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı. Tahminlerin yayınlanmasının ardından "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu da cevabını buldu. İşte Meteoroloji tahminlerine göre merak edilen "İstanbul'a kar yağacak mı?" ve "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorularının cevabı...
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İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede yaşanan düşüle birlikte başta belirttiğimiz soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı. Böylelikle merak edilen soruların cevabı da netleşmiş oldu. İşte "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun cevabı...
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HAVA SICAKLIKLARI DÜŞTÜ
Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenmesi (30-60km/s) ile birlikte 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine geriledi.
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İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 5 gün içerisinde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. 25 Ocak Perşembe, 26 Ocak Cuma ve 27 Ocak Cumartesi il genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
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BUGÜN İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?
İstanbul'da 23 Ocak Salı yani bugün İstanbul il genelinde az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.
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Sıcaklıkların ise 8 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.