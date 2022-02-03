İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün raporuna göre;

sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2), gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması, rüzgarın ise kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası’ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.