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İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji tarih verdi: İstanbul hava durumu

İstanbul'a kar geliyor! İşte uzmanların uyarıları ve kritik tarih!

Şubat ayına kısa bir süre kala yurt genelinde soğuk hava ekisini göstermeye devam ediyor. İstanbul'a ne zaman kar yağacağına ilişkin araştırmalar artarken konuyla ilgili açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzman isimlerden geldi. İşte İstanbul'da ilk kar yağışı hakkında merak edilenler ve Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in konuyla ilgili yazısı...

Giriş: 28.01.2023 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • "İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İstanbul'da karın ne zaman yağacağı araştırılırken konuyla ilgili Meteoroloji açıklamalarını ve uzman görüşlerini haberimizde bir araya getirdik. Peki, İstanbul'da yeni haftada kar var mı? İşte İstanbul güncel hava durumu ile ilk kar yağışı açıklaması...

  • METEROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

    İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının, bugün sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

  • KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!

    Kuvvetli kar yağışlarının 29 Ocak yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarasında bulunuldu. Kar yağışının akşam saatlerinde ise İç Anadolu'da kendisini göstereceği öğrenildi.

    Ülkemiz genelinin bugün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneybatısı, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

  • BATI KESİMLERİ MEVSİM NORMALLERİNDE

    Hava sıcaklığının ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

  • İSTANBUL'A KAR GELİYOR!

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir. Şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak" açıklamasında bulundu. Öztel, Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de bugün şiddetli hava olaylarının beklendiğini de kaydetti.

  • TÜRKİYE KAR YAĞIŞLARINI KARŞILAMAK ÜZERE

    Türkiye soğuk havaya artık daha yakın, kış koşulları oluşmaya başladı. Hava sıcaklıkları uzun süredir mevsim ortalamalarının üstünde (bazı merkezlerde 8-10°C üstünde!) seyrediyordu fakat artık Türkiye kar yağışlarını ve şiddetli yağmurları karşılamak üzere.

  • "HORTUM VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLİYORUZ"

    26 Ocak gece yarısından itibaren kıyı Ege'de özellikle İzmir ve çevresindeki alanda şiddetli sağanak, deniz üzerinde hortum ve şehirlerde kuvvetli rüzgar bekliyoruz. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı ilçeleri bu sabah başlayacak hava olaylarında büyük çeşitlilik, riskli durumlar yaşayacak.

    Bugün öğle saatleri olduğunda İzmir'de caddeler göle dönmüş olabilir, lokal olsa da iri taneli dolu yağışları kaydedilebilir. Bugün deniz üzerinde tekneler için tehlikeli saatler yaşanabilir Ege denizi genelinde hava fırtınalı olacak.

  • BATIDAKİ DAĞLARIMIZ ŞUBAT AYINI BEKLEYECEK!

    Batı ve güney kıyılarımızda bunlar yaşanırken bu gece ve cumartesi günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışları oluşacak. Bu yağışların ülke genelinde olmasını beklemiyoruz, doğu yükseklerinde kuvvetli kar yağarken batıdaki dağlarımız Şubat ayını bekleyecek.

  • ŞUBAT AYI SOĞUK GEÇECEK

    Bu Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir, şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak. Henüz önemli miktarda bir yağış öngörülmese de o günler yaklaştıkça hem tahmin biraz değişecek, hem de atmosferin Marmara üzerinde alacağı kondisyon (ve Karadeniz etkisi) ile bazı sürprizler yağış kütleleri yakalayabiliriz. İstanbul'da bu kış ilk denemeler olacak, geniş görünümlü hava tahminleri Şubat ayının soğuk geçeceğini söylüyor.

  • MART AYI ORTALAMALARDAN DAHA AZ YAĞIŞLI GEÇECEK!

    Uzun vadeli tahminlerde Mart ayı ortalamalardan daha az (30-50% daha az) yağışlı geçecek görünüyor. Bu tahminler sık değişse de Aralık ayı için öngörülen kuraklık/yağış tahminleri isabetliydi ve maalesef yağış alamadık. Şubat'ın yağışlı geçmesi daha da değerleniyor, su tasarrufu yapmayı sürdürmeliyiz. Yıllık grafiklerde ortalama yağışların çok altındayız ki onları tutturabilsek bile kuraklık yaşayan bir ülke olarak hayatımıza devam edeceğiz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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