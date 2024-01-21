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        Haberler Gündem İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? İstanbul'a kar ne zaman yağacak, İstanbul'a kar geliyor mu? -Hava durumu haberleri

        Peş peşe uyarılar: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

        Hava durumunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; bazı illerde kar yağışı beklenirken bazı illerde sıcaklık düşmeye devam ediyor. 7 günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren tüm yurtta 8 ila 10 derece düşecek olması akıllara "İstanbul'da ne zaman kar yağacak, İstanbul'a kar geliyor mu?" sorularını getirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 20:17 Güncelleme: 21.01.2024 - 20:17
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada, İstanbul’da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacağı duyuruldu. Açıklamalar sonrasında "İstanbul'a kar ne zaman yağacak, İstanbul'a kar geliyor mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte İstanbul hava durumu ile İstanbul'da kar yağışı hakında merak edilenler...

        • 2

          AKOM'DAN UYARI

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul’da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

        • 3

          HAVA SOĞUYACAK

          İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

          Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenmesi (30-60km/s) ile birlikte 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

        • 4

          SICAKLIK 8-10 DERECE AZALACAK

          İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesi de beklenirken, 12-15 derecede seyreden sıcaklıklar, cumartesi gününden itibaren 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek. Bu düşüşle beraber yer yer kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.

        • 5

          İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

          İstanbul'da önümüzdeki 5 gün içinde herhangi bir kar uyarısı bulunmuyor. Ancak ülkenin yüksek kesimlerinde önümüzdeki günlerde kar yağışı olması bekleniyor.

        • 6

          YÜKSEK BÖLGELERDE KAR BEKLENİYOR

          Cumartesi öğle saatlerinden itibaren pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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