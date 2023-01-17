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İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

Yağış bakımından kurak geçen aralık ayının ardından ocak ayında soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Uzman isimlerden kar yağışı açıklamaları gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kritik duyuruları ve konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte, İstanbul'da kar yağışı hakkında merak edilenler...

Giriş: 17.01.2023 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Marmara'da etkili olan lodosla birlikte, Batı Akdeniz, Ege ve Trakya'da yağmur bekleniyor. İstanbul'da yaşayan kişiler soğuk havaların etkisiyle özellikle kar yağışı açıklamalarını yakından takip ederken "İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman?" soruları gündeme geldi. İşte, Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den yeni haftanın hava durumu tahmini...

  • HAFTAYA HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR!

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta beklenen hava tahminlerini yazısında belirtti. İşte yazısının satır başları;

    Hava durumunu bugünlerde takip edenlere bir türlü kar haberi veremedik, kayak merkezlerinin kurulu olduğu dağlar bile yeni yeni beyazlamaya başladı. İstanbul gibi kıyı merkezler için gözler ay sonunda, kış havası ve uzun süreli soğuklar oluşturabilecek dinamiklerden biri haftaya gerçekleşiyor. Isınıyoruz, evet önce bir ısınmamız yani Akdeniz havasının kuzeye karışması gerekecek. Öyle Balkanlardan gelen… diye anlattığımız, yıllardır alıştığımız soğuk karakterli sistemler henüz kendini göstermedi, Sibirya soğukları Gürcistan üzerinden geçti gitti. Fakat haftaya bir hazırlık başlıyor.

    Cezayir-Moritanya üzerinden gelip Akdeniz’i Yunanistan üzerinden aşarak ülkemize ulaşacak hava hepimizi şaşırtacak görünüyor. Gelecek hafta yüksek sıcaklıkları konuşacağız ve insanlar yine denize girdi haberleri görebiliriz. Fakat kışın bu kadar kuvvetlenen güneyli akımların ardından, modellerde de sinyallerini aldığımız büyük soğuklar Türkiye’ye inebiliyor, yoğun kar yağışları oluşabiliyor.

    17-20 Ocak arası yüksek sıcaklık rekorları kırılabilir. Duymuş olabilirsiniz lodosun gözü yaşlıdır denir, çoğu senaryoda kuvvetli estiği günlerin ardından, bazen günün akşamına yağmur getirir. Bu tarihler kuzeyimizde birikip güneye inmek için sabreden soğuk havaların bir kıvılcım beklediği günler olabiliyor.

  • Özetle bundan önce çok kurak geçirdiğimiz aylar, bundan sonrasının da böyle gideceği anlamına gelmiyor. Yine de İstanbul gibi suyu ucu ucuna yetişecek, 2023 yılında Türkiye’de toplam kullanılabilir temiz suyumuzun tamamını kullanacağımız öngörülüyor. Yağışların bu şekilde gecikme, hiç gelmeme durumu olabiliyor ve bunu yaşayarak görüyoruz. Ay sonunda ve Şubat ayında ise umut var, bunlar vadesi çok uzun ve değişime açık durumlar olsa da o bahsettiğimiz dinamik (güçlü güneyli hareket, hissedilir ısınma) gerçekleşirse 25-26 Ocak’tan sonrası gerçek bir kışa benzeyebilir. Güncellemeleri takip etmekte yarar var.

  • UZMAN İSİM UYARDI: "SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ GÖSTERECEK"

    Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir ise, "Kış mevsimiyle birlikte havaların soğumaya başladığını kaydeden Özdemir, “Amansız bir soğuk olayı şu anda görünmüyor. Ancak Ocak ayının 15'inden sonra soğuk bir hava dalgası kendisini gösterecektir. Belki bu tarihlerde İstanbul’da kar yağışı alabiliriz. Ancak çok büyük bir soğuk kütlesi şu anlık görünmüyor. 

    Tabii Ukrayna ve Sibirya üzerinden alçak basınç sisteminin değişikliğe uğraması durumunda tüm bu senaryolar değişebilir ve kar yağışı gelebilir. Ama çok uzun bir süre devam edecek bir soğuk hava dalgası görünmüyor” açıklamalarında bulundu.

  • METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayınlandı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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