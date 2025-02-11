İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat Salı hava durumu tahminleri
Yeni haftanın gelişiyle birlikte kar yağışı ve soğuk hava ülke genelinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: 11 Şubat Salı günü Marmara Bölgesi'nde karla karışık yağmur, İç Anadolu Bölgesi'nde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte 11 Şubat Salı MGM ile hava durumu tahminleri...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un tahminlerine göre, gün boyunca İstanbul’un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Bugün hava nasıl olacak?" İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 11 Şubat Salı hava durumu raporu...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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UYARILAR
KUVVETLİ KAR UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor.
Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.
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