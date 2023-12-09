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        Haberler Gündem İstanbul'a kar yağacak mı, bu yıl ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son hava durumu tahmini!

        İstanbul'a kar yağacak mı, bu yıl ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son hava durumu!

        Aralık ayının girmesiyle birlikte yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece azalacağını, yurt genelinde ise sağanak yağışın etkili olacağını belirtiyor. Hava sıcaklığının düşmesi ve kış aylarına girilmesi İstanbul'a kar yağacak mı, bu yıl ne zaman kar yağacak sorularını gündeme getirdi. İşte Meteoroloji ile son hava durumu tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 19:12 Güncelleme: 09.12.2023 - 19:12
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        • 1

          Sıcaklıkların yurt genelinde düşmesi birçok kentte kar beklentisi yaratırken, İstanbul'a ilk karın düşeceği tarih merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda hafta sonu için İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına uyarısı geldi. Peki, "İstanbul'a kar yağacak mı, bu yıl ne zaman kar yağacak?" İşte MGM ile İstanbul hava durumu tahmini...

        • 2

          İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

          İstanbul için önümüzdeki 5 gün herhangi bir kar uyarısı bulunmuyor. Ancak bugün İstanbul'un batısındaki illerde Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN HAVA DURUMU UYARISI!

          İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Marmara'da rüzgarın 8 Aralık Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

        • 4

          Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır.

          Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 5

          HAFTA SONU PLAN YAPACAKLAR DİKKAT!

          Henüz İstanbul Valiliği'nden hafta sonu için bir uyarı olmamasına karşın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uayrısı geldi. İstanbul'da bugün ve yarın poyraz ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Poyraz nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara karşı, evden çıkmadan İDO ve Şehir Hatları sefer durumlarının kontrol edilmesi uzamnlar tarafından tavsiye ediliyor. Bununla birlikte Pazar günü sağanak yağış ve fırtınanın etkisini kaybetmesi ortalama 8 - 9 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların da 15 derece dolaylarına yükselmesi bekleniyor.

        • 6

          MARMARA'NIN DOĞUSUNDA KUVVETLİ SAĞANAK

          Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        • 7

          İSTANBUL: 8, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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