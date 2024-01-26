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        Haberler Gündem İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve hafta sonu kar yağışı var mı?

        AKOM'dan kritik uyarı: İstanbul'a kar yağışı var mı, ne zaman yağacak?

        Şubat ayına artık kısa bir süre kalmasıyla soğuk hava şiddetini artırdı. AKOM'dan ve uzman isimlerden İstanbul'a kar yağışı uyarısı geldi. Marmara, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İşte, hafta sonu hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 00:17 Güncelleme: 27.01.2024 - 00:17
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        • 1

          İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklendiğini paylaştı. Açıklamaların ardından "İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusu yanıt buldu. İşte, İstanbul'da kar yağışına ilişkin güncel bilgiler...

        • 2

          İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR!

          AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

          Bu nedenle hali hazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha azalacağı, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

        • 3

          Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

        • 4

          İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

          Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, cuma gününden itibaren yurt genelinde kar yağışının etkili olacağını söyledi. Öztel "İstanbul'a kar ve karla karışık yağmur görüntüsü var tahminimizde. Yani şehirde kuvvetli kar yok ancak yüksek kesimlerde ve mesela Beşiktaş, Bakırköy, Sarıyer sahil gibi yerlerde karla karışık yağmur yağışı beklenecek.

        • 5

          Cuma gecesinden itibaren cumartesi daha sakin olmakla beraber; pazar ve pazartesi günü kar yağışı öngörülüyor. Gelecek 5 gün Marmara'da kar havası var ama şehri beyazlatacak kadar yoğun beklenmiyor." ifadelerine yer verildi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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