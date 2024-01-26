İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR!

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Bu nedenle hali hazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha azalacağı, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.