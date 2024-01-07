AKOM'dan kritik uyarı: İstanbul'a kar yağışı geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İstanbul'a kar yağışı son dakika tahminleri gelmeye devam ediyor. Son olarak AKOM ve Meteoroloji'den yapılan uyarılarla İstanbul'a kar yağacağı belirtildi. AKOM, İstanbul hava durumu ve kar yağışı hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. İşte, İstanbul'a ne zaman kar yağacağına ilişkin detaylar...
- 1
İstanbul'da kar yağışı beklentisi gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde AKOM, İstanbul'un, 8 Ocak gününden itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini duyurdu. Megakentte sıcaklıkların 5-8 derece düşeği belirtilirken; kar yağışı ihtimali de arttı. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? İşte, İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin detaylar...
- 2
SİBİRYA'DAN SOĞUK HAVA GELİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine gireceğini, salı ve çarşamba günü de kar yağışının beklendiğini bildirdi.
Açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.
- 3
MGM HAFTALIK TAHMİNİ PAYLAŞTI
Meteoroloji Genel Müdürülüğü; "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor." dedi.
-
- 4
İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR! AKOM AÇIKLADI: 10 OCAK'A DİKKAT!
AKOM'un resmi X sosyal medya hesabı üzerinden 'Meteorolojik Bilgilendirme' başlığıyla "İstanbul'da önümüzdeki hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkili olması beklenmektedir.
Bir süredir mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 9-15 Ocak tarihleri arasında mevsim normallerine ve altına inerek sıcaklıkların kar değerlerine inmesi beklenmektedir." açıklamasında bulundu.
- 5
İSTANBUL'DA SALI GÜNÜ SICAKLIK 5 DERECE
Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Pazartesi günü, güney, batı ve iç bölgelerde yer yer yağmurlu geçişler yaşanacak ve uzun süredir beklenen soğuk hava dalgası salı sabahı Türkiye'yi etkilemeye başlayacak. Salı sabahı İstanbul'da hissedilen sıcaklık tahmini 5°C, bu nedenle pazartesi gününden itibaren kalın giysiler, atkı bere ve eldivenleri hazırlayalım. O eldivenlerle İstanbul’da kartopu oynamak vardı, fakat şehire ağırlıkla karla karışık yağmur ve yağmur düşecek.
- 6
"İNCE BİR KAR ÖRTÜSÜ OLABİLİR"
İstanbul’un kuzey ilçeleri ile kıyıdan uzak, nispeten soğuk mevkiilerinde kar yağışı haftaya ince örtüler yapabilir. Şehir genelindeki hava durumu için sonraki güncellemeyi takip edelim.
-