İSTANBUL İÇİN YOĞUN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul için özellikle de kentin Avrupa yakası için Meteoroloji'den yoğun yağış ve fırtına uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre geçtiğimiz gece yarısından itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağmur yağması bu nedenle de sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.