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İstanbul'a kar uyarısı! Son dakika: İstanbul hava durumu 5 Şubat Pazar günü | Bugün kar yağacak mı?

İstanbul'a kar uyarısı! Son dakika: İstanbul hava durumu 5 Şubat Pazar günü

İstanbul hava durumu bugün yani 5 Şubat Cumartesi günü özellikle dışarıda işi olanlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar uyarısı geldi! Peki, bugün İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler ve Vali Yerlikaya'nın açıklamaları...

05.02.2022 - 10:32 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbl hava durumu 5 Şubat Cumartesi günü yani bugün özellikle Meteoroloji'den üst üste gelen yoğun yağış uyarısı ev Vali Ali Yerlikaya'nın kar açıklaması sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralara yerleşti. Peki bugün İstanbul'da kar yağacak mı? Bugün İstanbul hava durumu nasıl? İşte tüm merak edilenler...

  • İSTANBUL İÇİN YOĞUN YAĞIŞ UYARISI

    İstanbul için özellikle de kentin Avrupa yakası için Meteoroloji'den yoğun yağış ve fırtına uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre geçtiğimiz gece yarısından itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağmur yağması bu nedenle de sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. 

  • BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

    Gece saatlerinde saatte 60 kilometre hıza kadar ulaşan fırtınanın ise gün içerisinde devam etmesi bekleniyor. Öte ayndan geçtiğimiz gece yarısı sert esen rüzgar ve havanın da soğumasıyla birlikte Avrupa yakasında yüksek yerlerde yağmurla beraber karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri de meydana geldi. Ancak kar geçişlerininn bugün yaşanması beklenmiyor.

     

  • VALİ'DEN UYARISI GELMİŞTİ

    Yağışlar henüz başlamadan ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan önemli uyarı geldi. Vali Yerlikya sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yaptı:

    "Kıymetli hemşehrilerim, Meteorolojik verilere göre; İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) ile Gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor." 

     

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