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        Haberler Gündem İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Son dakika hava durumu raporu ile İstanbul'a kar yağacak mı?

        İstanbul'a kar yağacak mı? Hava durumu raporu ile İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

        İstanbul'a kar yağışı beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Son haftalarda Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının da etkisiyle İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur etkisini gösterdi. Ancak henüz beyaz örtülü bir sabaha gözlerini açamayan Megakentliler "İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, hava durumu raporu ve uzman isimlerden açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:14
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        İstanbul'da kar yağışına ilişkin geçtiğimiz hafta sonu için AKOM ve Meteoroloji tarafından peş peşe uyarılar geldi ancak beklenen yağış kendisini göstermedi. İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif yağan kar, kendisini artık tamamen yağmura bıraktı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...

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        İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

        İstanbul'a beklenen kar yağışı tam anlamıyla gerçekleşmedi. Pazar günü karla karışık olarak bölgesel olarak etkili olan yağış, Pazartesi günü sabah saatlerinde hafif kar yağışı olarak etkisini gösterdi.

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        Bugün yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul'da yağışlı hava etkisini bugün itibarıyla azalttı. Bu hafta sadece cuma günü yağmur yağacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte önümüzdeki bir hafta içerisinde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

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        İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Şubat ayının ikinci haftasında gelecek olan sistemler var. Deniz suyu sıcaklıklarının biraz daha düştüğünü görürsek, 8-9 derecelere kadar indiğini görürsek aynı sistem yani benzer sistem İstanbul'un merkezinde de kar yağışı bırakacak gözüküyor. Deniz suyu sıcaklığının biraz daha düşmesi gerekiyor." dedi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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