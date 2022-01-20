İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a bugün kar yağacak mı? Geçtiğimiz gün gece yarısında başlayan kar yağışı dün akşam saatlerine kadar İstanbul'da etkili oldu. Öte yandan yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaşanan mağduriyetler gündemin ilk sıralarına yerleşti.
Peki, bugün İstanbul'da kar var mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son tahminler...
İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?
İstanbul'da kar yağışı dün gece yarısı itibariyle başladı. Öncelikle Avrupa yakası ve özellikle kuzey bölgelerde etkili olan kar yağışının sabah saatleri itibariyle Anadolu Yakası'nda etkili olduğu görüldü. Avrupa yakasında ise hafif kar yağışı geçişleri görüldü. Kar yağışı dün akşam saatleri itibariyle etkisini yitirdi. Meteoroloji verilerine göre ise İstanbul'da bugün yani 20 Ocak Perşembe günü kar yağışı beklenmiyor.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yurdun birçok kesimi ,için kar yağışı uyarısı yapılsa da İstanbul için kar yağışı uyarısı gelmedi. Kar yağışının İstanbul'da kar yağışının yarın karla karışık yağmur şeklinde başlayıp önümüzdeki hafta pazartesiye kadar 4 gün kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Yarın bulutlu bir hava etkili olsa da kar yağışı il genelinde etkili olmayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için paylaşılan hava durumu raporu ise şu şekilde:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Manisa'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/ sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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