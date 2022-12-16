TÜRKİYE KIŞI DAHA ÇOK HİSSETTİ!

12 Aralık Pazartesi ile 16 Aralık Cuma günü arasında Türkiye, kışı daha çok hissetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahminlerine göre; Türkiye genel olarak yağışlı bir hafta geçirdi.

13 Aralık Salı gününden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer hafif kar yağışı oldu.

Cuma günü ülke genelnde yağışlar azalırken Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların artmaya başladı.

Bu yıl Ocak ayında kışın daha çok hissedilmesi bekleniyor.