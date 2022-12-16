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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar uyardı: Türkiye kışı daha çok hissedecek! Meteoroloji son dakika hava durumu raporu ile İstanbul’a kar yağışı olacak mı, ne zaman?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar uyardı: Türkiye kışı daha çok hissedecek!

Aralık ayının sonuna yaklaşırken gözler İstanbul'a kar yağışının başlayacağı tarihe çevrildi. Kutuplardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'a doğru ilerlerken uzmanlar, hava sıcaklıklarının 10-12 derece arasında düşeceğinin altını çizdi. İşte, İstanbul hava durumu ile İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusunun yanıtı...

Giriş: 16.12.2022 - 15:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hafta başında Balkankar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi ile sıcaklıklar bir anda düştü. İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından gözler "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna çevrildi. 17 Aralık Cumartesi günü son zamanların en açık ve güneşli havası yaşancakken 18 Aralık Pazar gününden itibaren hava yeniden soğumaya başlayacak. Geçtiğimiz yıl kar yağışı Aralık ayında başlamış ve Mart ayına kadar sürmüştü. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in İstanbul kar yağışı yazısı...

  • TÜRKİYE KIŞI DAHA ÇOK HİSSETTİ!

    12 Aralık Pazartesi ile 16 Aralık Cuma günü arasında Türkiye, kışı daha çok hissetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahminlerine göre; Türkiye genel olarak yağışlı bir hafta geçirdi. 

    13 Aralık Salı gününden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer hafif kar yağışı oldu.

    Cuma günü ülke genelnde yağışlar azalırken Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların artmaya başladı.

    Bu yıl Ocak ayında kışın daha çok hissedilmesi bekleniyor.

  • "HAVA SICAKLIKLARI DÜŞMEYE BAŞLIYOR"

    Lodosun etkisiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürürken, hafta sonu da güneşli geçecek. İç, kuzey ve doğuda sabah saatlerinde sis görülürken, yollar kayganlaşabilir. Önümüzdeki hafta ise hava sıcaklıkları düşmeye başlıyor. 

  • HAFTA SONU HAVA DURUMU RAPORU!

    Batı ve kuzey bölgeler bir ısınıp bir soğuyarak aralık ayını sürdürüyor. Lodos yine bu hafta sonu sıcaklıkları arttıracak, İstanbul’da ve Türkiye genelinde son zamanların en açık ve güneşli havası bu cumartesi yaşanacak.

    Türkiye genelinde güneşi görebileceğiz ama erken saatlerde bir sis ve pus hadisesi var. Cumartesi sabahı iç, kuzey ve doğu merkezlerimizde sisli ve puslu havadan özellikle yollarda olumsuz etkilenebiliriz. Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Bartın çevresinde cumartesi sabah yolculuk yapacaklar için zemin normalden daha kaygan olacaktır, bu havalarda temkinli ve yavaş gitmekte yarar var.

  • İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

    18 Aralık Pazar günü Marmara ve Karadeniz için hava yeniden soğumaya başlıyor, diğer bölgelerde (Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu) güneş bolca görünecek. Pazar gününden sonrası bir süre soğuk geçecek. Yeni hafta özellikle İstanbul ve çevre merkezlerde sıcaklık dalgalanmasına hazır olalım, kış havası geri gelecek ama içinde kıyılar için henüz kar yağışı bulunmuyor. İstanbul’da yakın zamanda kar yağışı görüntüsü yok, belki yağsa bir çok şeyi zorlaştırsa da yaşam için iyi olacak.

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