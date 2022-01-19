İstanbul'da yarın kar var mı?

İstanbul'da kar yağışı saat kaça kadar sürecek? İstanbul'da 20 Ocak Perşembe yani yarın kar yağacak mı? Bilindiği üzere İstanbul'da bu gece yarısı kar yağışı başladı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte gözler kar yağışının en zaman biteceğine çevrildi. İşte kar yağışıyla ilgili merak edilip araştırılanlar...
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SAAT KAÇA KADAR DEVAM EDECEK?
İstanbul'da kar yağışı gece yarısı itibariyle başladı. Öncelikle Avrupa yakası ve özellikle kuzey bölgelerde etkili olan kar yağışının sabah saatleri itibariyle Anadolu Yakası'nda etkili olduğu görüldü. Avrupa yakasında ise hafif kar yağışı geçişleri görüldü.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BİTECEK?
İstanbul'da kar yağışı Meteoroloji verilerine göre bu akşam saatlerinde saat 18.00 sıralarında etkisini yitirecek.
İSTANBUL'DA YARIN KAR VAR MI?
Yarın bulutlu bir hava etkili olsa da kar yağışı il genelinde etkili olmayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için paylaşılan hava durumu raporu ise şu şekilde:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
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