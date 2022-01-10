İstanbul'da kar ne zaman yağacak? sorusu tüm İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Etkisini gösteren soğuk havalarla birlikte kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini....

İSTANBUL HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova sabah saatlerinde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin ise günboyu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.