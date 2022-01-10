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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den açıklama geldi mi? İstanbul kar yağışı tahmini

İstanbul'da etkisini hissettirmeye başlayan soğuk hava kar yağışı beklentilerini beraberinde getirdi. Meteoroloji'den İstanbul hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı tahmini

10.01.2022 - 12:07 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da kar ne zaman yağacak? sorusu tüm İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Etkisini gösteren soğuk havalarla birlikte kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini....

    İSTANBUL HAVA DURUMU 

    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova sabah saatlerinde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin ise günboyu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

  • METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI TAHMİNİ

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının ortalama 10 derece olduğu bölgede, sıcaklıkların çarşamba günü sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

    Bugün ve yarın sağanağın etkisinde olması beklenen Trakya'da, çarşamba günü kar yağışı ön görülüyor.

    Kar yağışının perşembe günü yerini güneşli havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

    İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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