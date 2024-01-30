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        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı! İşte MGM ile 5 günlük hava durumu raporu

        İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı!

        İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'a kar yağışı beklenen oranda gerçekleşmedi. Gözler ise önümüzdeki günlere çevrilmiş durumda. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte merak edilen tahminler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 00:31 Güncelleme: 31.01.2024 - 00:31
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        • 1

          İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler doğrultusunda geçtiğimiz hafta sonu ve pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı gerçekleşmiş ancak yağış beklendiği kadaretkili olmamıştı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji'den gelen son tahminler...

        • 2

          İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

          İstanbul'a beklenen kar yağışı gelmedi. Pazar günü karla karışık olarak bölgesel olarak etkili olan yağış, Pazartesi günü sabah saatlerinde kar yağışı olarak etkisini gösterdi.

        • 3

          Bugün yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre bugün ve yarın İstanbul'da yağışlı havanın etkili olması Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağışlı havanın etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Bununla birlikte önümüzdeki bir hafta içerisinde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

        • 4

          BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        • 5

          Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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