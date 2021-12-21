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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı bugün mü?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta ve bugün mü?

Son günlerde İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, rüzgar ve hızla düşen hava sıcaklıkları İstanbul kar yağışı için araştırmaları arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak paylaşılan hava durumu raporları ve İstanbul hava sıcaklıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkenin doğu illerinden gelen kar haberlerinin ardından İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu gündeme geldi. İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? İstanbul kar yağışı bugün mü, yarın mı?

21.12.2021 - 17:10 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Geçtiğimiz hafta başlayan kuvvetli yağış ve soğuk hava dalgası yeni haftada da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yayınlandığı hava durumu raporusunda ülkenin neredeyse tüm bölgeleri için rüzgar ve kuvvetli sağanak yağış ile kar yağşı uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından doğu illerinde kar yağışının başladığı ve pek çok ilde zorlu hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı. Ülkenin dört bir yanından gelen kar görüntülerinin ardından İstanbul kar yağışının ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İstanbul'a kar ne zaman yapacak sorusuna yanıt verdi. İşte İstanbul kar yağışı hakkında son gelişmeler....

  • İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz,İstanbul'da yarın Anadolu Yakası'nda hafif kar yağışı ile bu gece en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1 derece olmasını beklediklerini söyledi.

    Gelecek 3 gün boyunca gündüz sıcaklığın İstanbul'da 5-6 derece civarında olacağının tahmin edildiğini dile getiren Yavuz, "Hafta sonunda gündüz sıcaklığın 12 derecelere, gece sıcaklığının da 4-5 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

  • İSTANBUL KAR YAĞIŞI BUGÜN MÜ, YARIN MI?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan detaylı hava durumu raporlarına göre İstanbul'da hava sıcaklıkları bu gece yarısı hızla düşecek ve sabaha karşı -1 dereceyi görecek. 22 Aralık Çarşamba günü İstanbul hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece arasında değişmesi bekleniyor. 

  • Bunun yanında 21 Aralık Salı günü İ,stanbul Şişli'de ve Beyoğlu'nda çok kısa süreli kar yağışları görüldü.

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