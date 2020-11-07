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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul 5 günlük detaylı hava durumu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de İstanbul'a ne zaman kar yağacağı oldu. Milyonlarca İstanbullu İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul 5 günlük detaylı hava durumu

07.11.2020 - 13:58 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul 5 günlük detaylı hava durumu

Kasım ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren İstanbullular İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul 5 günlük detaylı hava durumu

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ülke geneli için 5 günlük hava tahminlerini düzenli olarak vatandaşlarla paylaşıyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre İstanbul'da önümüzdeki 5 gün içinde kar yağmayacak. 8-12 Kasım arasında sıcaklıkların düşmesi beklenen İstanbul için henüz bir kar yağışı görülmüyor.

İSTANBUL 7 KASIM HAVA DURUMU

ANLIK DURUM (07 Kasım - 13.50)

13

Çok Bulutlu

Yağış

H

Nem

90

Rüzgar

11

A. Basınç

1025,8

D.İ.Basınç

1030,1

SaatBeklenen HadiseSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar YönüOrt. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMARTESİ12.00 - 15.001616732238
CUMARTESİ15.00 - 18.001515782240
CUMARTESİ18.00 - 21.001515852037
CUMARTESİ21.00 - 24.001414871632
PAZAR24.00 - 03.001313841426
PAZAR03.00 - 06.001212861829
PAZAR06.00 - 09.001515852134
PAZAR09.00 - 12.001717722947
PAZAR12.00 - 15.001818652847
PAZAR15.00 - 18.001717742045
PAZAR18.00 - 21.001616792031
PAZAR21.00 - 24.001414841732

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
08 Kasım Pazar1218658628226,510,215,9
09 Kasım Pazartesi12196385241,625,11016,4
10 Kasım Salı13176885271,724,810,215,8
11 Kasım Çarşamba13186985241,824,29,615,5
12 Kasım Perşembe12175888190,723,79,315,3

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