Kasım ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren İstanbullular İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul 5 günlük detaylı hava durumu

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ülke geneli için 5 günlük hava tahminlerini düzenli olarak vatandaşlarla paylaşıyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre İstanbul'da önümüzdeki 5 gün içinde kar yağmayacak. 8-12 Kasım arasında sıcaklıkların düşmesi beklenen İstanbul için henüz bir kar yağışı görülmüyor.

İSTANBUL 7 KASIM HAVA DURUMU

ANLIK DURUM ( 07 Kasım - 13.50 )

13

Çok Bulutlu

Yağış

H

Nem

90

Rüzgar

11

A. Basınç

1025,8

D.İ.Basınç

1030,1

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) CUMARTESİ 12.00 - 15.00 16 16 73 22 38 CUMARTESİ 15.00 - 18.00 15 15 78 22 40 CUMARTESİ 18.00 - 21.00 15 15 85 20 37 CUMARTESİ 21.00 - 24.00 14 14 87 16 32 PAZAR 24.00 - 03.00 13 13 84 14 26 PAZAR 03.00 - 06.00 12 12 86 18 29 PAZAR 06.00 - 09.00 15 15 85 21 34 PAZAR 09.00 - 12.00 17 17 72 29 47 PAZAR 12.00 - 15.00 18 18 65 28 47 PAZAR 15.00 - 18.00 17 17 74 20 45 PAZAR 18.00 - 21.00 16 16 79 20 31 PAZAR 21.00 - 24.00 14 14 84 17 32

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 08 Kasım Pazar 12 18 65 86 28 2 26,5 10,2 15,9 09 Kasım Pazartesi 12 19 63 85 24 1,6 25,1 10 16,4 10 Kasım Salı 13 17 68 85 27 1,7 24,8 10,2 15,8 11 Kasım Çarşamba 13 18 69 85 24 1,8 24,2 9,6 15,5 12 Kasım Perşembe 12 17 58 88 19 0,7 23,7 9,3 15,3