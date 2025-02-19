AKOM'dan uyarı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak?
Yeni haftanın gelişiyle birlikte kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olmaya başladı. AKOM, İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Peki, "Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" İşte 19 Şubat Çarşamba MGM ile hava durumu tahminleri...
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İstanbul'a kar ne zaman yağacak, sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Yurt genelini etkisi altına alması beklenen kar yağışının hangi illerde etkili olacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. Peki, "İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak?" İşte 19 Şubat Çarşamba MGM ile hava durumu tahminleri...
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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
19 Şubat Çarşamba (bugün) saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.
AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek. E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm, E-5 ile TEM arasında 10-30 cm, TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm, Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.
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PERŞEMBE VE CUMA KUVVETLENİYOR
Haftalık tahminlere göre perşembe devam edecek kar yağışının cuma ve cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi. SİBİRYA SOĞUKLARI GERİ DÖNÜYOR
Uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresi, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 0-3°C arasında seyredeceği, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor.
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BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ
20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek şu önlemleri önerdi: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması, sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi.
Hava koşullarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aksaray, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aksaray, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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