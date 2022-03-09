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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 1987 kışını aratmayacak! AKOM saat verdi: Kar geliyor

İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? AKOM'dan saat verip İstanbulluları uyardı. Öte yandan sosyal medyada meydana gelecek kar yağışının ve soğuk havanın 1987 kışını ve o kışta İstanbul'da yaşanan beyaz esareti aratmayacağı söyleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen detaylar...

09.03.2022 - 08:33 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da 1987 kışını aratmayacak kadar kar yağışının beklendiği uzmanlara göre ise geçtiğimiz Ocak ayındaki kar yağışı kar karın İstanbul'a yağması bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM tarafından yapılan uyarı ve detayları haberimizde derledik. İşte "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabı...

  • İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

    Türkiye 10-14 Mart tarihleri arasında Aybar kar fırtınası etkisi altına girecek. İstanbul’da Çarşamba günü itibariyle soğuk hava etkili olacak. Çarşamba akşamı itibariylar yağışların önce karla karışık yağmur, ardından da kar yağışına dönmesi ve perşembe gününün ilk saatleriyle il genelinde kar yağışının başlaması bekleniyor. Sibirya’da etkili olan Aybar kar fırtınası Perşembe ve Cuma günleri, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde etkilerini gösterecek.

  • İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

    Başta İstanbul olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alacak olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yağışının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor. Sıfırın altında seyretmesi beklenen soğuk havanın 3 gün sürmesi ve Cumartesi günü yağışlı havanın İstanbul'u terk etmeye başlaması bekleniyor.

  • AKOM’DAN İSTNABUL İÇİN KAR UYARISI!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Kordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kar uyarısı yayınladı. AKOM’un açıklaması şu şekilde; “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C’ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.”

  • KAR KALINLIKLARI OLUŞABİLİR

    Kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor.

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