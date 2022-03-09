İstanbul'da 1987 kışını aratmayacak kadar kar yağışının beklendiği uzmanlara göre ise geçtiğimiz Ocak ayındaki kar yağışı kar karın İstanbul'a yağması bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM tarafından yapılan uyarı ve detayları haberimizde derledik. İşte "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabı...