İstanbul'a bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman saat kaçta yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun birçok kesimi için olduğu gibi İstanbul için de uyarı geldi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Merak edenler için güncel hava durumu raporunu haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yurdun birçok kesimi ,için kar yağışı uyarısı yapılsa da İstanbul için kar yağışı uyarısı gelmedi. İstanbul'da bugün il genelinde sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak. Ancak gece yarısı itibariyle hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi ve kar yağışının başlaması bekleniyor.
Kar yağışının son tahminlere göre Salı günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için paylaşılan hava durumu raporu ise şu şekilde:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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