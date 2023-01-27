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Eldivenlerinizi hazırlayın, İstanbul'a yılın ilk karı geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Mühendisi tarih verdi: İstanbul'da da kar havası olacak!

Eldivenlerinizi hazırlayın, İstanbul'a yılın ilk karı geliyor! Meteoroloji Mühendisi tarih verdi!

Havaların soğumasıyla birlikte birçok ilde kar yağışı gözlemlendi. İstanbul'da hava durumunun mevsim normallerine inmesiyle birlikte gözler İstanbul'a kar yağacak tarihe çevrildi. Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabileceğinin altını çizen Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'a kar yağacak günü açıkladı. İşte, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun yanıtı...

Giriş: 27.01.2023 - 09:12 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre  15 kent için "sarı", 6 il için "turuncu" alarm verildi. Yurdun orta ve batı kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Havaların soğumasıyla birlikte özellikle kar tatilindeki çocukların gözü "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna çevrildi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'a kar yağışı beklenen tarihi açıkladı. Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de bugün şiddetli hava olaylarının beklendiğini  kaydeden Öztel, Şubat ayının ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuşulacağı ay olduğunu açıkladı. İşte, İstanbul'a kar beklenen tarih...

  • MGM HAVA DURUMU RAPORU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

    Yağışların; güney ve kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • 15 KENT İÇİN "SARI" 6 İL İÇİN "TURUNCU" ALARM

    Yurdun orta kesimi ve batısında beklenen sağanakla ilgili olarak Meteoroloji bugün 15 kent için "sarı", 6 ilimiz içinse "turuncu" alarm uyarısında bulundu.

  • FIRTINANIN HIZI 90 KM'Yİ BULUYOR

    Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile zamanla Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • BATI KESİMLERİ MEVSİM NORMALLERİNDE

    Hava sıcaklığının ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

  • ELDİVENLERİNİZİ HAZIRLAYIN, İSTANBUL'A KAR GELİYOR!

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir. Şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak" açıklamasında bulundu. Öztel, Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de bugün şiddetli hava olaylarının beklendiğini de kaydetti.

  • TÜRKİYE KAR YAĞIŞLARINI KARŞILAMAK ÜZERE

    Türkiye soğuk havaya artık daha yakın, kış koşulları oluşmaya başladı. Hava sıcaklıkları uzun süredir mevsim ortalamalarının üstünde (bazı merkezlerde 8-10°C üstünde!) seyrediyordu fakat artık Türkiye kar yağışlarını ve şiddetli yağmurları karşılamak üzere.

  • "HORTUM VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLİYORUZ"

    26 Ocak gece yarısından itibaren kıyı Ege'de özellikle İzmir ve çevresindeki alanda şiddetli sağanak, deniz üzerinde hortum ve şehirlerde kuvvetli rüzgar bekliyoruz. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı ilçeleri bu sabah başlayacak hava olaylarında büyük çeşitlilik, riskli durumlar yaşayacak.

    Bugün öğle saatleri olduğunda İzmir'de caddeler göle dönmüş olabilir, lokal olsa da iri taneli dolu yağışları kaydedilebilir. Bugün deniz üzerinde tekneler için tehlikeli saatler yaşanabilir Ege denizi genelinde hava fırtınalı olacak.

  • BATIDAKİ DAĞLARIMIZ ŞUBAT AYINI BEKLEYECEK!

    Batı ve güney kıyılarımızda bunlar yaşanırken bu gece ve cumartesi günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışları oluşacak. Bu yağışların ülke genelinde olmasını beklemiyoruz, doğu yükseklerinde kuvvetli kar yağarken batıdaki dağlarımız Şubat ayını bekleyecek.

  • ŞUBAT AYI SOĞUK GEÇECEK

    Bu Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir, şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak. Henüz önemli miktarda bir yağış öngörülmese de o günler yaklaştıkça hem tahmin biraz değişecek, hem de atmosferin Marmara üzerinde alacağı kondisyon (ve Karadeniz etkisi) ile bazı sürprizler yağış kütleleri yakalayabiliriz. İstanbul'da bu kış ilk denemeler olacak, geniş görünümlü hava tahminleri Şubat ayının soğuk geçeceğini söylüyor.

  • MART AYI ORTALAMALARDAN DAHA AZ YAĞIŞLI GEÇECEK!

    Uzun vadeli tahminlerde Mart ayı ortalamalardan daha az (30-50% daha az) yağışlı geçecek görünüyor. Bu tahminler sık değişse de Aralık ayı için öngörülen kuraklık/yağış tahminleri isabetliydi ve maalesef yağış alamadık. Şubat'ın yağışlı geçmesi daha da değerleniyor, su tasarrufu yapmayı sürdürmeliyiz. Yıllık grafiklerde ortalama yağışların çok altındayız ki onları tutturabilsek bile kuraklık yaşayan bir ülke olarak hayatımıza devam edeceğiz.

  • MGM HAVA DURUMU RAPORU İLE HAVA NASIL OLACAK?

    Yapılan son tahminlere göre 27 Ocak Cuma günü illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

    ANKARA: 10, Parçalı, ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı.

    İSTANBUL: 12, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

    İZMİR: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    KOCAELİ: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

    EDİRNE: 8, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

    MANİSA: 12, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    MUĞLA: 11, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı.

    ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

  • HATAY: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.

    MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı.

    ESKİŞEHİR: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu.

    KONYA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

    BOLU: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

    KASTAMONU: 8, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

    SAMSUN: 16, Parçalı bulutlu.

    TRABZON: 14, Parçalı bulutlu.

    ERZURUM: 3, Parçalı bulutlu.

    KARS: 2, Parçalı bulutlu.

    MALATYA: 3, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur , yüksekleri kar yağışlı.

    VAN: 2, Parçalı bulutlu.

    DİYARBAKIR: 11, Parçalı bulutlu.

    GAZİANTEP: 10, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece yağmurlu.

    SİİRT: 10, Parçalı ve az bulutlu.

    ŞANLIURFA: 13, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece yağmurlu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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