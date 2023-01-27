HATAY: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.
MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu.
KONYA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
BOLU: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
KASTAMONU: 8, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
SAMSUN: 16, Parçalı bulutlu.
TRABZON: 14, Parçalı bulutlu.
ERZURUM: 3, Parçalı bulutlu.
KARS: 2, Parçalı bulutlu.
MALATYA: 3, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur , yüksekleri kar yağışlı.
VAN: 2, Parçalı bulutlu.
DİYARBAKIR: 11, Parçalı bulutlu.
GAZİANTEP: 10, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece yağmurlu.
SİİRT: 10, Parçalı ve az bulutlu.
ŞANLIURFA: 13, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece yağmurlu.