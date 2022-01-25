Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına, Karar verilmiştir.



İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan “Kış Tedbirleri Genelgesi” kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.



Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”