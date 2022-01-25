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İstanbul'a giriş yasak mı? 25 Ocak 2022 İstanbul'a giriş açıldı mı, ne zaman açılacak?

Yoğun kar yağışı altındaki İstanbul'a girişler ile ilgili önemli kararlar alındı. İstanbul Valiliği tarafından alınan kararlar nedeniyle vatandaşlar; İstanbul'a giriş yasak mı ve İstanbul'a girişler ne zaman açılacak gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

25.01.2022 - 16:56 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da bir süredir devam eden kar yağışı nedeniyle kente giriş çıkışlarla ilgili bir dizi karar alındı. Söz konusu kararlar sonrası vatandaşlar; son durumu merak ediyor ve İstanbul'a giriş yasak mı, İstanbul'a giriş çıkışlar ne zaman açılır sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...

  • ARAÇLARIN İSTANBUL’A GİRİŞİ YASAKLANDI MI?

    İstanbul Valiliği’nin aldığı yeni tedbirlere göre, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, kente girişi ikinci bir duyuruya kadar kısıtlandı.

  • İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

    “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında;

    Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 

  • “Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

    Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

    Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durdurulmasına,

    İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

    Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

  • Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına, Karar verilmiştir.

    İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan “Kış Tedbirleri Genelgesi” kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.

    Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

     

     

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