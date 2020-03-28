DHA

Koronavirüs önlemleri kapsamında, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkış ve girişler durduruldu. Polis ekipleri İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında denetime başladı. Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ekipler bir otobüsü durdurdu.

Ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra otobüsün yoluna devam etmesine izin verildi. Diğer denetim noktalarında da polis ekipleri denetim yaptı.

KORONAVİRÜS ÖZEL SAYFASI VE CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN