İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın ilk ayında 791 bin 578 oldu. Geçen yıl ocak ayında ise İstanbul'a 334 bin 825 turist gelmişti. Böylece turist sayısında ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 136 artış kaydedildi.
İstanbul'a ocakta 788 bin 726 kişi hava yoluyla gelirken deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı 2 bin 852 oldu. Kente hava yoluyla ulaşanların sayısı geçen seneye göre yüzde 137, deniz yoluyla gelenlerin sayısı ise yüzde 20 arttı.
Ocak ayında Atatürk Havalimanı'ndan 1001, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 266 bin 577, İstanbul Havalimanı'ndan 521 bin 148 kişi İstanbul'a giriş yaptı. Karaköy Limanı'ndan 350, Tuzla Limanı'ndan 1332, Zeytinburnu Limanı'ndan 923, Ambarlı Limanı'ndan 113, Haydarpaşa Limanı'ndan 84, Marmara Limanı'ndan 3, Pendik Limanı'ndan 47 yabancı ziyaretçi geldi.
Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 66,07'si İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 33,80'i Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.
OCAK AYINDA TURİST SAYISINDA RUYA İLK SIRADA
İstanbul'a gelen yabancılar arasında Ruslar 86 bin 977 kişiyle ilk sırada yer aldı.
Rusya'yı sırasıyla 67 bin 955 ile İran, 59 bin 731 ile Almanya, 27 bin 36 ile Fransa, 26 bin 72 ile İngiltere, 23 bin 978 ile Hollanda, 23 bin 855 ile Ukrayna, 23 bin 645 ile ABD, 22 bin 393 ile Kuveyt, 22 bin 39 ile Özbekistan, 16 bin 791 ile Irak, 15 bin 995 ile İsrail takip etti.
İstanbul'a gelen toplam ziyaretçinin yüzde 10,99'unu Ruslar, yüzde 8,58'ini İranlılar, yüzde 7,55'ini Almanlar, yüzde 3,42'sini Fransızlar, yüzde 3,29'unu İngilizler ve yüzde 3,03'ünü Hollandalılar oluşturdu.
Ocakta 190 ülkeden turist gelirken Vatikan, Sao Tome ve Principe, Makao ve Bhutan'dan birer kişi şehri ziyaret etti.
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