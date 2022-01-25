İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Dün akşam saatlerinde İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışının bugün de devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika kar uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul'a bugün kar yağacak mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da ise havanın en yüksek 2 derece olması beklenirken aralıklarla özellikle de bugün için Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olması bekleniyor.