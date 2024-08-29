İstanbul'a 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi' geliyor! İşte tüm maddeleriyle yeni sistem
İstanbul'da 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi' kapsamında 2 bin 500 yeni taksi trafiğe çıkacak. Yeni sistem sayesinde 2 bin 500 taksi yalnızca uygulama üzerinden çağrılabilecek ve sadece entegre duraklardan yolcu alabilecek. Ayrıca, komisyon ücreti yolcudan değil taksiciden alınacak. İşte, 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin tüm maddeleri...
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UKOME toplantısında, İBB'nin 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ne dair teklif oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre; İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi geliyor. Ancak bu taksiler geleneksel bir şekilde işlemeyecek; yalnızca uygulama üzerinden çağrılacak ve yol üzerinden yolcu alamayacak. İşte, 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin tüm maddeleri...
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UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ DETAYLARI NEDİR?
- Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek,
- Bu taksiler yol üzerinden yolcu alamayacak,
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- Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak,
- Yeni taksilerin diğerlerinden ayırt edilmesi için farklı bir tasarıma gidilecek. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler ‘T’ plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak ve tepe lambaları olmayacak.
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- Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.
- Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.
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İSTANBUL'DA 2 BİN 500 TAKSİ NE ZAMAN TRAFİĞE ÇIKACAK?
Eylül ayındaki İBB Meclisi oturumuyla birlikte; meclisin ilgili komisyonlarında da görüşülecek kararın uygulanmasının ve ihale süreciyle birlikte yeni taksilerin sonbaharda hizmet vermeye başlayacağını öngörülüyor.