UKOME toplantısında, İBB'nin 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ne dair teklif oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre; İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi geliyor. Ancak bu taksiler geleneksel bir şekilde işlemeyecek; yalnızca uygulama üzerinden çağrılacak ve yol üzerinden yolcu alamayacak. İşte, 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin tüm maddeleri...