Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başladı.
Etkinliğin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nun farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin buluşma noktası olduğunun altını çizerek, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de bu çeşitliliği içerdiğini söyledi.
Festival ile, geleceğin ihtiyaçlarına geçmişten ilham alarak yeni çözümler bulmayı hedeflediklerini dile getiren Demircan, "Anadolu'nun her bölgesinin kendisine ait bir sesi, bir nefesi ve bir çalgısı var. İstanbul da gücünü Anadolu'dan alıyor. Anadolu'nun renklerinden, sesinden, nefesinden, mutfağından alıyor. Bu duygu ve düşüncelerle bu başarılı organizasyon için emeği geçen herkesi kutluyorum" şeklinde konuştu.
"HALK MÜZİĞİ İÇERİSİNDE İRFANİ TÜRKÜLERİN ÖZEL BİR YERİ VAR"
Festival kapsamında saz ve söz ustaları İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz'ın sahne aldığı İrfani Türküler konseri düzenlendi.
Konserde konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, müzikseverler için irfani türkülerden oluşan bir repertuvar hazırladıklarını belirterek, "Bizim halk müziği geleneğimizin çok zengin repertuvarı içerisinde irfan türkülerin özel bir yeri var" ifadelerini kullandı.
Kalın, irfan kelimesinin Arapça bilmek kökünden geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu bilmek, sıradan manada bilmekten farklı olarak tecrübe edilerek, hissederek gerçekleşmiş bilgiyi ifade eder. O yüzden arif olan kişi sahip olduğu bilgiyi tecrübe etmiş, kalbine nüfuz ettirmiş kişi demektir. Bu türküler de irfani bir dille insanın yeryüzündeki yolculuğunu, ilişkilerini, inişleri ve çıkışlarını ihtiva eder. Bu yolculuk, yatay düzlemde yaşanan bir yolculuk değildir. 17. yüzyılda yaşamış filozoflarımızdan birinin ifadesiyle 'Tarih arkamızda değil ayaklarımızın altındadır'. Zira yolculuğun aslı yatay değil, dikey yüzünde yaşanan yolculuktur."
İnsanın içindeki sonsuzluk duygusunun doğuştan geldiğine işaret eden Kalın, sonsuzluk duygusunu tatmin edebilmek için baki olana tutunulması gerektiğini ifade etti.
AKM Türk Telekom Opera Salonu'ndaki konseri müzikseverler ile birlikte Bakan Yardımcısı Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da izledi.
Konserde gruba, piyanoda Mete Artun, duduk ve mey ile Ertan Tekin ve perdesiz bağlamada Erdinç Aksaç eşlik etti.
Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Sanat Yönetmeni Yavuz Bingöl'ün projesi olan İrfani Türküler, Anadolu'nun bağrından çıkmış türküleri irfan perspektifiyle yorumluyor.
Geleneksel türküleri, özüne sadık kalarak yorumlayan İrfani Türküler, insanın yeryüzündeki hikayesini türkülerin dilinden gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.
Açılış etkinliğinde bağlama ve gitarlarıyla AKM Alt Fuaye'de türkü söyleyip müzikseverlerle sohbet eden Ardahanlı baba oğul Aşıklar Orhan ve İsrafil Üstündağ da ilgi gördü.
FESTİVAL KONSER VE SERGİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali üç gün boyunca AKM, AKM Alt Fuaye alanı ve Galata Üniversitesi Şişhane Meydanı'nda halk müziklerine dair pek çok etkinliği sanatseverlerle buluşturacak.
Festival kapsamında Anadolu'nun sözlü tarihi olan müzik enstrümanlarından oluşan sergi de AKM Alt Fuaye alanında üç gün boyunca gezilebilecek.
Etnomüzikolog Feridun Obul tarafından hazırlanan "Bu Toprağın Sesleri" isimli sergide, Anadolu'dan dünyaya ses olmuş enstrümanların orijinalleri ve replikaları görülebilecek.
Festivalde ayrıca ücretsiz üniversite konserleri, Aşıklar konseri, geleneksel enstrümanlar sergisi, geri dönüşümden yapılan enstrümanlar sergisi, Okay Temiz Ritim Atölyesi ve konseri ile bağlama yapım atölyesi de yapılacak.
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