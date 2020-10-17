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İstanbul İstatistik Ofisi, Ekim 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayımladı. Buna göre İstanbul'da 2020'nin 3. çeyreğinde toplam 113 milyar TL vergi tahsil edildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3 artan vergi hasılatının merkezi yönetim bütçesi içindeki payı yüzde 46.6 oldu.

Vergi Gelirleri (Bin TL) İstanbul Merkezi Yönetim 2020 2019 2020 2019 3.çeyrek 113.084.692 81.791.217 242.781.301 177.549.721 2.çeyrek 75.323.147 70.582.617 159.848.450 153.480.671 1.çeyrek 78.780.648 73.994.516 176.099.690 73.607.897

YÜZDE 61'İNİ ÖDEDİ

2020 yılının 3. çeyreğinde Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerinin 29.3 milyar TL'si kurumlar vergisinden tahsil edildi. İstanbul'dan 17.9 milyar TL kurumlar vergisi geliri tahsil edilirken Merkezi Yönetim içindeki payı yüzde 61 oldu.

ÖTV GELİRİ YÜZDE 73.8 ARTTI

İstanbul'da 2020 yılının 3. çeyreğinde özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı bir önceki döneme göre artarak yüzde 24.9, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 26.4 oldu. Özel tüketim vergisi (ÖTV) geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73.8 arttı.