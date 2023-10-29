Cumhuriyet Bayramı 100. yılı coşkuyla kutlanıyor! İşte İstanbul 29 Ekim kutlama konserleri ve etkinlik takvimi
Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dömü 29 Ekim Pazar günü yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ve heyecanla kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik programını paylaştı. 29 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan konserde Duman, Edis, Sıla ve Mazhar Alanson gibi ünlü isimler sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar Cumhuriyet Bayramı 100. yılı konserleri ve etkinlikleri...
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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in bu yıl 100 yıl dönümü kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anılacağı 29 Ekim etkinlikleri 25 Ekim'den itibaren kutlanmaya başlandı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde Gülşen, Edis, İrem Derici, Volkan Konak, Sertab Erener ve Sıla gibi ünlü isimler sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar İstanbul Cumhuriyet Bayramı konserleri ve etkinlikleri...
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İBB'nin Cumhuriyet Bayramı kutlaması Maltepe etkinlik alanında
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama konseri 29 Ekim'de Maltepe Etkinlik alanında yapılacak.
Etkinlikte, Haluk Bilginer'in seslendireceği temsili Cumhuriyet ağacı, bir kız çocuğu ile yolculuğa çıkacak. 40 dakika sürecek bu özel gösteriye, yurt dışından gelen hava ve yer akrobatları eşlik edecek.
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İtalya'dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Türkiye'nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısıyla aynı sahnede buluşacak. Etkinlikte, halk oyunları ve modern dans ekipleri ile tiyatroculardan oluşan 210 kişi yer alacak. Hayallerinin peşinden giden kız çocuğunu, jimnastik sporcusu Doğa Kale canlandıracak.
Müzisyen, aranjör ve yapımcı İskender Paydaş da 29 Ekim'de Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek kutlamalara katılacak.
Cumhuriyet kutlamalarına özel hazırlanan yeni şarkıları da dinleyicinin beğenisine sunacak Paydaş, Zülfü Livaneli, Duman, Kubat ve Edis'in de aralarında bulunduğu ünlü isimleri sahnesinde ağırlayacak.
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İSTANBUL 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERLERİ
Edis, Duman, Mazhar Alanson, Adamlar, İskender Paydaş ve Orkestrası ve Sıla 29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanında sahne alacak.
Sertab Erener 29 Ekim Pazar günü Ataşehir Bulvarı'nda sahneye çıkacak. Zülfü Livaneli ise Caddebostan Etkinlik Alanında konser verecek.
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VOLKAN KONAK KONSERİ
Tarih: 27 Ekim Cuma
Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe
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MELİKE ŞAHİN KONSERİ
Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maltepe Etkinlik Alanı
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BETÜL DEMİR KONSERİ
Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maçka Parkı, Şişli
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OZBİ KONSERİ
Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maltepe Etkinlik Alanı
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29 EKİM KONSERLERİNDE HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?
Zülfü Livaneli
İskender Paydaş ve Orkestrası
Duman
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Kubat
Edis
Sıla
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Mazhar Alanson
Adamlar
Sevcan Orhan
- 12
İlyun Bürkev
Cümbüş Cemaat
Ersin Show
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