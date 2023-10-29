İstanbul'da 100. yıl heyecanı! İşte 29 Ekim İstanbul konserleri, etkinlikleri ve programları
Cumhuriyetimiz 100 yaşında... Tüm yurdun dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı büyük bir sevinç ve heyecan ile kutlanıyor. 81 ilde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için etkinlikler, kutlamalar ve konserler düzenleniyor. Bu noktada, gözlerin çevrildiği illerden birisi de İstanbul durumunda. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 29 Ekim konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları programı günler önceden duyurulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe'de gerçekleştirilecek olan etkinliklerde ve konserlerde birçok sanatçı sahne alacak. İşte, İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yıl konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları...
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İstanbul 29 Ekim konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in üzerinden tam 100 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşını büyük bir sevinç ve heyecan ile kutluyor. Yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler, konserler ve kutlamalar ile bu çok önemli günün anlamı yaşatılıyor. İstanbul'da da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli konserler ve etkinlikler ile kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde Gülşen, Edis, İrem Derici, Volkan Konak, Sertab Erener ve Sıla gibi ünlü isimler sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar İstanbul Cumhuriyet Bayramı konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri programı...
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İBB'nin Cumhuriyet Bayramı kutlaması Maltepe etkinlik alanında
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama konseri 29 Ekim'de Maltepe Etkinlik alanında yapılacak.
Etkinlikte, Haluk Bilginer'in seslendireceği temsili Cumhuriyet ağacı, bir kız çocuğu ile yolculuğa çıkacak. 40 dakika sürecek bu özel gösteriye, yurt dışından gelen hava ve yer akrobatları eşlik edecek.
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İtalya'dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Türkiye'nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısıyla aynı sahnede buluşacak. Etkinlikte, halk oyunları ve modern dans ekipleri ile tiyatroculardan oluşan 210 kişi yer alacak. Hayallerinin peşinden giden kız çocuğunu, jimnastik sporcusu Doğa Kale canlandıracak.
Müzisyen, aranjör ve yapımcı İskender Paydaş da 29 Ekim'de Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek kutlamalara katılacak.
Cumhuriyet kutlamalarına özel hazırlanan yeni şarkıları da dinleyicinin beğenisine sunacak Paydaş, Zülfü Livaneli, Duman, Kubat ve Edis'in de aralarında bulunduğu ünlü isimleri sahnesinde ağırlayacak.
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29 EKİM KONSERLERİNDE HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?
Zülfü Livaneli
İskender Paydaş ve Orkestrası
Duman
- 5
Kubat
Edis
Sıla
- 6
Mazhar Alanson
Adamlar
Sevcan Orhan
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- 7
İlyun Bürkev
Cümbüş Cemaat
Ersin Show
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VOLKAN KONAK KONSERİ
Tarih: 27 Ekim Cuma
Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe
MELİKE ŞAHİN KONSERİ
Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maltepe Etkinlik Alanı
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BETÜL DEMİR KONSERİ
Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maçka Parkı, Şişli
OZBİ KONSERİ
Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maltepe Etkinlik Alanı
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